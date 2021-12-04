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Всупереч очікуванням Росії ВООЗ перенесла оцінку "Спутника V" на 2022 рік

Субота, 4 грудня 2021, 19:56
Всупереч очікуванням Росії ВООЗ перенесла оцінку Спутника V на 2022 рік
"Спутник V", фото AFP/Getty Images

РФ розраховувала на схвалення "Супутника V" до кінця поточного року, при цьому експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що приїдуть до Росії для повторної оцінки препарату не раніше січня наступного року.

Джерело: РИА Новости з посиланням на прес-службу ВООЗ

Деталі: У середині листопада глава РФПІ Кирило Дмитрієв говорив агентству Bloomberg, що очікує на схвалення "Спутника V" у ВООЗ до кінця 2021 року.

РФПІ подав у ВООЗ заявку на схвалення препарату, який називає вакциною проти коронавірусу, ще в жовтні 2020 року. У червні 2021-го комісія ВООЗ виявила порушення на російському підприємстві, яке виробляє "Спутник V". Процедуру схвалення вакцини було призупинено.

Наприкінці листопада представники ВООЗ знову зустрілися зі співробітниками Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який відповідає за поширення "Спутника V".

Дослівно ВООЗ: "Компанія (РФПІ – УП) зобов'язалася надати докладну дорожню карту подачі даних, щоб ВООЗ могла прискорити оцінку вакцини. Подання даних очікується до кінця грудня 2021 року. Не можна очікувати проведення інспекції до того, як дані будуть представлені та оцінені".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВООЗРосіявакцинація
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