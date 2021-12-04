В Індонезії вивергнувся вулкан

Жителі індонезійського острова Ява змушені були тікати від величезної хмари попелу від вулкану, який вивергнувся вже вдруге за останні місяці.

Джерело: BBC

Деталі: За словами очевидців, густий "дощ" попелу з вулкану Семеру закривав сонце у двох районах.

Наразі триває евакуація людей.

Pekat banget asap erupsi Letusan Gunung Semeru.

Gunung Semeru meletus Sabtu sore 4 Desember 2021#semeru #semeruerupsi #GunungSemeru pic.twitter.com/vVBHbNC6ZK — Indonesia Most Viral (@indomostviral) December 4, 2021

Тим часом служба з моніторингу попередила авіакомпанії про хмару попелу, яка піднімається до 15 тисяч меитрів у висоту.

Виверження відбулося у суботу близько 14:30 за місцевим часом (09:30 за Києвом).

Місцева влада заборонила перебувати ближче, ніж за 5 км від кратера.

Консультативний центр з вулканічного попелу (VAAC) у Дарвіні, Австралія, повідомив, що попіл, схоже, відірвався від вершини й дрейфує на південний захід над Індійським океаном.

Метеоролог з VAAC Кемпбелл Біггз пояснив, що 15 тисяч метрів (висота, якої сягає хмара попелу) - це більше, ніж крейсерська висота для більшості літаків. Тому багато авіарейсів у тому районі змушені відхилитися від курсу, щоб оминути вулкан.

Семеру - досить активний вулкан, який регулярно викидає попіл на висоту до 4 300 метрів. При цьому суботнє виверження, за словами метеоролога, свідчить про значне збільшення його інтенсивності.

Він додав, що хмара попелу повинна поступово розвіятися.

Лікарні у регіоні надають допомогу жертвам виверження – людей госпіталізують з опіками від гарячого пилу. Кількість постраждалих невідома, проте місцеві чиновники визнають, що їх буде багато.

Довідково: Семеру має висоту 3676 метрів над рівнем моря і перед тим вивергався в грудні минулого року, змусивши тисячі жителів шукати притулок. Індонезія розташована на Тихоокеанському "вогняному кільці", де стикаються континентальні плити, і це призводить до частої вулканічної та сейсмічної активності.