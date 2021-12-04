В Індонезії вивергнувся вулкан
Жителі індонезійського острова Ява змушені були тікати від величезної хмари попелу від вулкану, який вивергнувся вже вдруге за останні місяці.
Джерело: BBC
Деталі: За словами очевидців, густий "дощ" попелу з вулкану Семеру закривав сонце у двох районах.
Наразі триває евакуація людей.
Pekat banget asap erupsi Letusan Gunung Semeru.— Indonesia Most Viral (@indomostviral) December 4, 2021
Gunung Semeru meletus Sabtu sore 4 Desember 2021#semeru #semeruerupsi #GunungSemeru pic.twitter.com/vVBHbNC6ZK
Тим часом служба з моніторингу попередила авіакомпанії про хмару попелу, яка піднімається до 15 тисяч меитрів у висоту.
Виверження відбулося у суботу близько 14:30 за місцевим часом (09:30 за Києвом).
Місцева влада заборонила перебувати ближче, ніж за 5 км від кратера.
Консультативний центр з вулканічного попелу (VAAC) у Дарвіні, Австралія, повідомив, що попіл, схоже, відірвався від вершини й дрейфує на південний захід над Індійським океаном.
Метеоролог з VAAC Кемпбелл Біггз пояснив, що 15 тисяч метрів (висота, якої сягає хмара попелу) - це більше, ніж крейсерська висота для більшості літаків. Тому багато авіарейсів у тому районі змушені відхилитися від курсу, щоб оминути вулкан.
Семеру - досить активний вулкан, який регулярно викидає попіл на висоту до 4 300 метрів. При цьому суботнє виверження, за словами метеоролога, свідчить про значне збільшення його інтенсивності.
Він додав, що хмара попелу повинна поступово розвіятися.
Semeru meletus. Semua warga diinbau segera mengevakuasi diri. #Semeru #GunungSemeru #ErupsiSemeru pic.twitter.com/tqNcppwCfq— Indonesia Most Viral (@indomostviral) December 4, 2021
Лікарні у регіоні надають допомогу жертвам виверження – людей госпіталізують з опіками від гарячого пилу. Кількість постраждалих невідома, проте місцеві чиновники визнають, що їх буде багато.
Довідково: Семеру має висоту 3676 метрів над рівнем моря і перед тим вивергався в грудні минулого року, змусивши тисячі жителів шукати притулок. Індонезія розташована на Тихоокеанському "вогняному кільці", де стикаються континентальні плити, і це призводить до частої вулканічної та сейсмічної активності.