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Під авто турецького офіцера виявили бомбу — він мав працювати на заході з Ердоганом

Неділя, 5 грудня 2021, 01:35
Під авто турецького офіцера виявили бомбу — він мав працювати на заході з Ердоганом
ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Турецька поліція виявила і знешкодила бомбу під автомобілем турецького офіцера, призначеного для роботи на заході за участі президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Джерело: Reuters з посиланням на  Anadolu

Деталі: Автомобіль був припаркований біля будинку офіцера у місті Нусайбін біля сирійського кордону, звідки офіцер мав їхати 200 км до Сієрта, де Ердоган пізніше виступив перед аудиторією просто неба.

Як повідомляє Anadolu, розпочато розслідування.

Як зазначається, Хамза Даг, заступник голови правлячої партії Ердогана, сказав, що поліція затримала оприлюднення інформації, щоб уникнути негативної реакції громадськості.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччина
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