Новий закон про ресурси: у Сербії тисячі людей блокували дороги на знак протесту

Тисячі людей перекрили дороги по всій Сербії в рамках антиурядового протесту проти двох нових законів, які, за словами екологів, дозволять іноземним компаніям експлуатувати місцеві ресурси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Уряд Сербії запропонував мінеральні ресурси таким компаніям, як китайська компанія Zijin Copper Miner і Rio Tinto. Зелені активісти кажуть, що проєкти забруднять землю і воду в балканській країні.

Протест є головним болем для правлячої Народно-прогресивної партії на чолі з президентом Александаром Вучичем напередодні парламентських і президентських виборів наступного року.

Тисячі людей зібралися на головному мосту в столиці Белграді, скандуючи "Rio Tinto, геть від річки Дрина".

Вони тримали банери з написами: "Зупиніть інвесторів, збережіть природу", "Ми не віддаємо природу в Сербії" та "За землю, воду та повітря".

Блокпости встановили по всій Сербії, включаючи друге за величиною місто Нові-Сад, у Західній Сербії, Шабац, Ужице та Ніш на півдні та Заєчар на сході.

Rio Tinto пообіцяла дотримуватися всіх національних екологічних стандартів та стандартів ЄС, але екологи стверджують, що запланований літієвий рудник вартістю 2,4 мільярда доларів необоротно забруднить питну воду в цьому районі.

Протестувальники обурені ухваленим минулого місяця законом про референдум, який ускладнить протести проти забруднюючих проєктів, а також новим законом про експропріацію, який полегшує державі придбання приватної землі.