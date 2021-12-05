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Британія починає експеримент з лікування хворих протиковідними пігулками – ЗМІ

Неділя, 5 грудня 2021, 09:56
Британія починає експеримент з лікування хворих протиковідними пігулками – ЗМІ

У Великій Британії запускають пілотний проєкт із випробування пігулок від Covid, якими забезпечать найбільш вразливих до хвороби людей. Ці ліки діють шляхом втручання в реплікацію вірусу.

Джерело: Sky News

Деталі: Йдеться про використання препарату Молнупіравір (який іноді називають Лагевріо), розробленого компаніями Ridgeback Biotherapeutics та Merck Sharp & Dohme. Ліки заважають реплікації вірусу, що зменшує навантаження на організм при зараженні. Як результат – пігулки допомагають одужати швидше, а перебіг хвороби стає легшим.

Лікарі призначатимуть курс Молнупіравіру клінічно вразливим пацієнтам протягом двох діб після виявлення у них коронавірусу. Лікуватися можна буде вдома, проте за деяких умов ліки вводитимуть у лікарні.

Очікується, що програма стартує ще до Різдва 25 грудня.

Sky News повідомляє, що міністр охорони здоров'я країни Саджид Джавід вже готується оголосити про початок загальнонаціонального застосування препарату, який Велика Британія схвалила минулого місяця.

Видання додає, що чиновники системи охорони здоров’я на місцях вже отримали листи про запуск програми, проте точна дата поки не підтверджена.

Довідково: Молнупіравір рекомендовано приймати хворим на коронавірусну хворобу людям, які мають принаймні один фактор ризику, як то ожиріння, вік старше 60 років, діабет або хвороби серця.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВелика Британіямедицина
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