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У разі нападу РФ на Україну Берлін має згорнути "Північний потік-2" - глава ЄНП

Неділя, 5 грудня 2021, 11:42
У разі нападу РФ на Україну Берлін має згорнути Північний потік-2 - глава ЄНП
Північний потік-2, фото AFP/Getty Images

Глава фракції Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер вважає, що у разі нападу Росії на Україну уряд Німеччини має негайно згорнути проєкт "Північний потік -2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Якщо Путін пустить у хід зброю, то газопроводу "Північний потік - 2" кінець, - заявив євродепутат. - Введення в експлуатацію було б тоді виключено. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити".

На думку Вебера, ситуація, що склалася, є перевіркою "для НАТО і всього західного співтовариства".

"Важливо, щоб НАТО дала зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України", - констатував він.

Будівництво магістрального газопроводу "Північний потік - 2", що проходить дном Балтійського моря і має довжину 1234 кілометри (2468 км за двома нитками), завершено. Він технічно готовий до перекачування російського природного газу до Європи, проте сировина по ньому поки що не надходить.

У середині жовтня німецький регулятор – Федеральне агентство з мереж (BNetzA) – призупинив процедуру сертифікації газопроводу до завершення створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів та кадрових ресурсів.

Читайте також: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас, а також: Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2ЄСвійнаУкраїнаРосія
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