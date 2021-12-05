Дитину, яка зникла на Миколаївщині, знайшли мертвою

У Миколаївській області в неділю знайшли тіло 9-річного хлопчика, дитина зникла днем раніше.

Джерело: обласна поліція у Facebook

Деталі: У суботу до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору та місце його знаходження невідоме.

Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини, по тривозі був піднятий особовий склад кількох відділень поліції, кінологи, ювенальні поліцейські та оперативники. Також до пошуку хлопця долучилися рятувальники, місцеві мешканці, волонтери та небайдужі громадяни.

Вранці 5 грудня у ході розгорнутої пошукової операції тіло хлопчика знайшли у річці Кодима.

Дослівно: "Сьогодні (у неділю - УП) близько 9 ранку дитину знайшли, на жаль, мертву. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках. Тіло дитини буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті".