Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дитину, яка зникла на Миколаївщині, знайшли мертвою

Неділя, 5 грудня 2021, 13:11
Дитину, яка зникла на Миколаївщині, знайшли мертвою
Пошуки хлопчика, фото поліції

У Миколаївській області в неділю знайшли тіло 9-річного хлопчика, дитина зникла днем раніше.

Джерело: обласна поліція у Facebook

Деталі: У суботу до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору та місце його знаходження невідоме.

Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини, по тривозі був піднятий особовий склад кількох відділень поліції, кінологи, ювенальні поліцейські та оперативники. Також до пошуку хлопця долучилися рятувальники, місцеві мешканці, волонтери та небайдужі громадяни.

Вранці 5 грудня у ході розгорнутої пошукової операції тіло хлопчика знайшли у річці Кодима.

Дослівно: "Сьогодні (у неділю - УП) близько 9 ранку дитину знайшли, на жаль, мертву. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках. Тіло дитини буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті".

 
Фото поліції

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: діти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
діти
Посланець Папи Римського працює над механізмом повернення українських дітей з РФ
Вони чекали Україну. Історія фабрикації справи та вбивства двох підлітків у окупованому РФ Бердянську
Білоруський паралімпієць організує викрадення українських дітей із окупованих територій – Спротив
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: