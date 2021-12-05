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В результаті сходження лавини в Австрії загинули лижники

Неділя, 5 грудня 2021, 14:25
Рятувальники розчищають сніг, Фото Getty Images

Троє лижників загинули і двоє отримали поранення в результаті сходження лавини в центральній Австрії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AP.

Жертви були частиною групи з 11 лижників, вісім з яких потрапили під снігову плиту шириною приблизно 200 метрів, коли піднімалися на схил під час лижного туру в суботу в районі Твенг у провінції Зальцбург.

Трьох лижників повністю накрили лавина, а ще двоє частково потрапили у снігову пастку і змогли звільнитися, йдеться у повідомленні місцевої поліції. Двох лижників рятувальникам вдалося знайти за допомогою пошукових пристроїв; один був уже мертвий, а інший пізніше помер у лікарні в Клагенфурті.

Третій похований лижник не мав при собі пошукового пристрою. Його тіло знайшли приблизно через чотири години після сходження лавини.

Жертвами стали громадяни Австрії, двом із них 19 років, третьому -  24. Двох поранених лижників доставили до місцевої лікарні.

Теми: Австрія


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