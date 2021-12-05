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Майже дві третини німців підтримують обов'язкову вакцинацію

Неділя, 5 грудня 2021, 14:31
Майже дві третини німців підтримують обов'язкову вакцинацію
AFP via Getty Images

Майже дві третини жителів Німеччини виступають за загальну обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Так, 63% опитаних висловилися за зобов’язання всіх людей у Німеччині вакцинуватися проти вірусу. 30% виступили проти, 7% – не надали жодної інформації.

Настрої змінилися після початку кампанії вакцинації від коронавірусу в Німеччині майже рік тому. Через кілька днів після перших щеплень 26 грудня минулого року 56% людей в опитуванні YouGov були проти обов’язкової вакцинації і лише 33%були за.

Федеральний уряд також довго відмовлявся від обов’язкової вакцинації. Тепер Бундестаг має прийняти рішення щодо цього найближчими тижнями. Згідно з побажаннями майбутнього канцлера Олафа Шольца, таке рішення має набути чинності не пізніше початку березня.

Раніше Австрія пообіцяла стати першою європейською країною, яка введе обов’язкову вакцинацію з 1 лютого.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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