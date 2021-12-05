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В Ужгороді спалили автомобілі журналіста та його дружини

Неділя, 5 грудня 2021, 16:21
фото поліції

В Ужгороді у неділю зранку спалили два автомобілі, що належать закарпатському журналістові Павлові Білецькому та його дружині.

Джерело: голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в Facebook, поліція Закарпатської області

Деталі: Як зазначив Томіленко, Білецький є засновником та головним редактором інформаційного агентства "ЗІДО", членом правління Закарпатської облорганізації НСЖУ.

У коментарі НСЖУ журналіст повідомив, що цей підпал він пов'язує із своєю професійною діяльністю: "Більше ні з чим не можу пов'язати".

Дослівно Томіленко: "Національна спілка журналістів України засуджує брутальний злочин, який є актом залякування закарпатських журналістів. Спілка висловлює свою солідарність із колегою та закликає поліцію до оперативного та ефективного розслідування".

Більше деталей: Сам Білецький опублікував у Facebook відео з палаючим автомобілем.  

Разом з тим, поліція Закарпатської області повідомила, що розслідує пошкодження автомобілів журналіста за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу).

Близько 5.20 ранку на лінію "102" надійшло повідомлення про загорання автомобіля по одній із вулиць на околиці Ужгорода.

 

"Під час огляду місця події з’ясувалося, що вогнем повністю пошкоджено автомобіль марки "Subaru Forester" та частково автівку "Volkswagen Beetle", що була припаркована неподалік.

Обидва транспортні засоби були у користуванні жителя Ужгородщини, який займається журналістською діяльністю", - йдеться в повідомленні поліції.

Українська правда
Теми: ЗакарпаттяЗМІавто


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