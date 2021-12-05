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В Ужгороді величезну менору скинули в річку

Неділя, 5 грудня 2021, 17:29
В Ужгороді величезну менору скинули в річку
фото: Ольга Мамолова у Facebook

В Ужгороді менору, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, виявили в річці.

Джерело: речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Представники єврейської громади зателефонували в поліцію. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони переглядають записи з камер відеоспостереження та опитують свідків".

Деталі: За словами Дан, повідомлення в поліцію надійшло близько 15-ї години неділі.

Як зазначає Суспільне, висота менори складає 8 метрів.

 
Ольга Мамолова у Facebook, Суспільне

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Теми: Ужгородєвреї
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