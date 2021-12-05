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Майже всю Україну накриє мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця

Неділя, 5 грудня 2021, 18:23
Майже всю Україну накриє мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця
pixabay.com

У понеділок у західних та північних областях, а також по Києву та області очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У Києві та області 6 грудня очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

У західних та північних областях також прогнозують налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледицю. Вночі та вранці у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий.

Укргідрометцентр попереджає, що погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Загалом в Україні 6 грудня вночі невеликий сніг та мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ, лише на південному сході країни без істотних опадів.

 

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла, у центральній частині 4-9°, на півдні країни до 12°. 

На Київщині вночі 6 грудня невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Українська правда
Теми: погода
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