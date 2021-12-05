Зеленський про волонтерів: Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома

Президент Володимир Зеленський переконаний, що волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році і робить нашу державу непереможною сьогодні.

Джерело: Зеленський на урочистостях з нагоди Міжнародного дня волонтера на території комплексу "Мистецький Арсенал" у Києві, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Бо неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома. Армію, до лав якої в одну мить стають десятки, сотні тисяч, мільйони небайдужих".

Деталі: За словами Зеленського, українці завжди допомагали одне одному в біді, та 2014 року поняття "українці" й "волонтери" стали синонімами.

Після виступу президент вручив державні нагороди та привітав усіх присутніх з Днем волонтера.