Водомети й каміння: у Брюсселі сталися сутички на акції проти обмежень

Зіткнення між демонстрантами та правоохоронцями сталися у Брюсселі під час протестів у зв'язку з запровадженими урядом коронавірусними обмеженнями.

Джерело: Reuters

Деталі: Кілька тисяч протестувальників пройшли мирним маршем через центр бельгійської столиці до району, де розташовані штаб-квартири інститутів Європейського Союзу, там демонстрація досягла своєї кінцевої точки.

У кварталі ЄС група протестувальників у чорних капюшонах, що скандували "liberte" (свобода), почала кидати каміння в поліцію, яка відреагувала сльозогінним газом та водометами.

Демонстранти протестували проти введених у жовтні правил, які зобов'язують людей пред'являти ковід-сертифікати для відвідування барів і ресторанів.

У п'ятницю було оголошено нові обмеження, що включають обов'язкове носіння маски для більшості дітей початкової школи та подовження шкільних канікул.

Наприкінці листопада у Брюсселі сталися запеклі зіткнення демонстрантів із поліцією. Це призвело до десятків арештів, поранень серед співробітників поліції та матеріальних збитків.