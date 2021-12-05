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Страшна ДТП на Житомирщині: загинули батько й діти, мати в лікарні

Неділя, 5 грудня 2021, 22:16
фото: патрульна поліція

Внаслідок ДТП на Житомирщині загинули батько і двоє дітей, а мати з важкими травмами потрапила до лікарні.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

 

Дослівно: "Сьогоднішня страшна ДТП у Житомирській області знищила сім’ю і забрала життя трьох людей — батька та дітей — хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні".

Деталі: За його словами, о 17:41 на 141 км траси М-06 "Київ — Чоп", попередньо, водійка, керуючи авто Daewoo Lanos, виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем Daf. Унаслідок ДТП троє пасажирів загинули на місці пригоди.

Білошицький серед причин трагічних наслідків цієї ДТП назвав виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру, непристебнуті ремені безпеки, відсутність дитячих автокрісел та літню гуму автомобіля.

 

Українська правда
Теми: ДТПЖитомирщина


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