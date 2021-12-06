Штам Omicron виявили у третині штатів США

Варіант коронавірусу Omicron поширився приблизно у третині штатів США, але штам Delta переважає у кількості випадків зараження COVID-19.

Джерело: провідний експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі в інтерв'ю CNN, цитує Reuters

Деталі: Хоча поява нового варіанту викликала тривогу в усьому світі, Фаучі сказав, що "поки що не схоже, що це дуже серйозно", але додав, що занадто рано робити висновки, і необхідними є додаткові дослідження.

Фаучі зауважив, що він сподівається, що Сполучені Штати знімуть заборону на подорожі з південноафриканських країн у "розумний період часу".

Уряд Південної Африки поскаржився, що "його карають" – замість похвали за те, що він не приховував новий варіант і швидко поінформував міжнародну спільноту медиків.

За даними Reuters, щонайменше 16 штатів США повідомили про випадки захворювання Omicron: Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Гаваї, Луїзіана, Меріленд, Массачусетс, Міннесота, Міссурі, Небраска, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Пенсільванія, Юта, Вашингтон і Вісконсін.

Багато випадків варіанту "омікрон" були виявлені серед повністю вакцинованих осіб з легкими симптомами, хоча про повторне щеплення деякі особи не повідомляли.

Незважаючи на кількістьвипадків Omicron, варіант Delta все ще становить 99,9% нових випадків COVID у Сполучених Штатах, заявила директор CDC доктор Рошель Валенскі.

Нагадаємо: Президент Штатів Джо Байден у четвер представив новий план протистояння COVID-19 у зв’язку з появою і поширенням нового штаму "омікрон".