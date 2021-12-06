У Києві на Оболоні згоріли 8 торгівельних павільйонів

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в торговельних павільйонах в Оболонському районі Києва, 8 павільйонів згоріли.

Джерело: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Дослівно: "5 грудня о 22:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Героїв Дніпра, 41, що в Оболонському районі столиці.

На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що загоряння виникло в декількох кіосках, з розповсюдженням вогню на поруч розташовану 2-поверхову будівлю. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі".

Деталі: О 23:38 пожежу локалізоували на площі 200 кв. м та о 00:03 ліквідовано.

Внаслідок пожежі 8 торговельних павільйонів знищено вогнем та 22 вдалось врятувати.

Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає.