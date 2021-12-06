"Україна може стати наступним Афганістаном для Росії" – сенатор США

Член Комітету із закордонних справ, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі заявив, що Україна "може стати новим Афганістаном" для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях. А сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала президента Байдена бути "дуже чітким та дуже сильним" у спілкуванні з Путіним.

Джерело: сенатори Мерфі та Ернст на каналі CNN, Голос Америки

Пряма мова Мерфі: "Я думаю, що нема заміни дипломатичним зусиллям віч-на-віч, так що я сподіваюсь, що віртуальна зустріч між президентом Байденом та президентом Путіним принесе результати.

Однак, дозвольте сказати – якщо Росія вирішить піти далі, це буде помилкою історичного масштабу для Москви".

"Україна може стати наступним Афганістаном для Росії, якщо вона (Росія – ред.) вирішить піти далі, і це наша робота в Конгресі бути дипломатичними, політичними та військовими партнерами України".

"Зараз у нас є поправка на розгляді в Сенаті, яка значно збільшить обсяги летальної допомоги, і я її підтримую".

Деталі: Тему України на тлі майбутньої розмови Байдена та Путіна обговорювали ще в одній програмі.

Сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала президента Байдена бути "дуже чітким та дуже сильним" у спілкуванні з Путіним.

"Він повинен сказати Володимиру Путіну, що ми не дозволимо продовжити проєкт "Північний потік-2" і що нам потрібно, щоб він знав та розумів, що ми захистимо Україну та надамо їй допомогу. Він (Байден – ред.) повинен чітко про це сказати" – сказала сенторка.

Членкиня Комітету збройних сил Сенату підкреслила необхідність того, щоб Байден дав відсіч, як вона сказала, "дуже агресивним діям Росії".