США запустять у космос український супутник

Виготовлений на КБ Південне у місті Дніпро супутник "Січ-2-30" відправили у США для подальшого запуску в космос.

Джерело: Дніпровська митниця

Дослівно: "Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30" без відхилень від графіку.

Супутник виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України".

Деталі: Як зазначає голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, вже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску.

10 січня 2022 року його планують запустити з мису Канаверал (штат Флорида, США).