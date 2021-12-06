США запустять у космос український супутник
Понеділок, 6 грудня 2021, 04:45
Виготовлений на КБ Південне у місті Дніпро супутник "Січ-2-30" відправили у США для подальшого запуску в космос.
Джерело: Дніпровська митниця
Дослівно: "Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30" без відхилень від графіку.
Супутник виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України".
Деталі: Як зазначає голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, вже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску.
10 січня 2022 року його планують запустити з мису Канаверал (штат Флорида, США).
Українська правда