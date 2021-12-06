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США запустять у космос український супутник

Понеділок, 6 грудня 2021, 04:45
США запустять у космос український супутник
фото: Дніпровська митниця

Виготовлений на КБ Південне у місті Дніпро супутник "Січ-2-30" відправили у США для подальшого запуску в космос.

Джерело: Дніпровська митниця

Дослівно: "Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30" без відхилень від графіку.

Супутник виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України".

Деталі: Як зазначає голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, вже у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску.

10 січня 2022 року його планують запустити з мису Канаверал (штат Флорида, США).

Українська правда

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Теми: СШАУкраїнакосмос
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