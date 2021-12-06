Майже 1,3 млн щеплень проти Covid за тиждень зробили в Україні

За тиждень із 29 листопада до 5 грудня в Україні зробили майже 1,3 мільйона щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Майже 1,3 млн щеплень проти Covid-19 зроблено за минулий тиждень в Україні!".

Деталі. У неділю 5 грудня 70 797 людей було вакциновано проти Covid-19: першу дозу вакцини отримала 27 161 людина, другу дозу – 43 636 людей.

Від початку вакцинальної кампанії у країні зробили 25 559 141 щеплення, щепили 13 753 066 людей.

Першу дозу вакцини отримали 13 753 064 людини, повністю імунізовані двома дозами – 11 806 077 людей.