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Глава Мюнхенської конференції: Україна могла б орієнтуватися на Фінляндію, яка в ЄС, але не в НАТО

Понеділок, 6 грудня 2021, 09:25
Глава Мюнхенської конференції: Україна могла б орієнтуватися на Фінляндію, яка в ЄС, але не в НАТО
Вольфганг Ішингер. Фото Getty Images

Захід міг би рекомендувати Україні орієнтуватися на Фінляндію у відносинах з НАТО, яка є членом Євросоюзу, але не входить до Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв'ю Handelsblatt.

"Президент Росії Путін вважає, що займає оборонну позицію. Ним давно рухає страх, що Америка таки захоче прийняти Україну та Грузію до НАТО. Це червона лінія для Росії. Не можна сказати, що Україна та Грузія ніколи не можуть стати членами НАТО. Але ми могли б запропонувати Україні орієнтуватися на фінів у довгостроковій перспективі. Фінляндія є членом ЄС, але не НАТО", – сказав Ішингер.

Він також заявив, що "поки що" не вірить у можливість масштабного військового вторгнення Росії в Україну.

"У Москві знають, що ціна за це буде набагато вищою, ніж вигода. Але добре Росії про це нагадувати, що НАТО і зробив цими днями", – додав Ішингер.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Кремль попередили про болючі санкції, які раніше не застосовувалися, якщо РФ наважиться на нову агресію проти України.

Детальніше читайте у статті – Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас,

а також: Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ.

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Теми: УкраїнаНАТО
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