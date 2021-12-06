Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідники затримали бойовика ОРДО із угруповання "Сомалі"

Понеділок, 6 грудня 2021, 09:39
Розвідники затримали бойовика ОРДО із угруповання Сомалі
фото: СБУ

Контррозвідники СБУ у Донецькій області повідомили про затримання бойовика незаконного збройного угруповання "Сомалі".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу НЗФ т.зв. "ДНР", яке чинило збройний супротив українським військовим, задіяним в операції Об’єднаних сил у районі н.п. Широка Балка, Пікузи (кол. Комінтерново), Доломітне Донецької області.

Згодом зловмисник залишив лави бойовиків і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя".

Деталі: Бойовик - місцевий житель, який приєднався до збройних формувань ОРДО у грудні 2018 року.

Під час обшуків за місцем його перебування виявили: "військовий квиток ДНР" і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

 

Крім того затриманий надав викривальні покази щодо кадрових військових ЗС РФ, що перебувають на посадах радників та керують бойовиками ОРДО.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ.

Суд обрав бойовику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУокупаціяДонбасрозвідкаДНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: