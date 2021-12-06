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Розвідники затримали бойовика ОРДО із угруповання "Сомалі"

Понеділок, 6 грудня 2021, 10:39
фото: СБУ

Контррозвідники СБУ у Донецькій області повідомили про затримання бойовика незаконного збройного угруповання "Сомалі".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу НЗФ т.зв. "ДНР", яке чинило збройний супротив українським військовим, задіяним в операції Об’єднаних сил у районі н.п. Широка Балка, Пікузи (кол. Комінтерново), Доломітне Донецької області.

Згодом зловмисник залишив лави бойовиків і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя".

Деталі: Бойовик - місцевий житель, який приєднався до збройних формувань ОРДО у грудні 2018 року.

Під час обшуків за місцем його перебування виявили: "військовий квиток ДНР" і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

 

Крім того затриманий надав викривальні покази щодо кадрових військових ЗС РФ, що перебувають на посадах радників та керують бойовиками ОРДО.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ.

Суд обрав бойовику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: СБУокупаціяДонбасрозвідкаДНР


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