Зв’язкова Шухевича Ольга Ільків померла на 102-му році життя
Відома львів’янка, зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича Ольга Ільків померла на 102-му році життя.
Джерело: Львівська міська рада
Пряма мова мера Львова Андрія Садового: "Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни".
Для довідки: Ольга Ільків – зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича ("Роксоляна", "О. Звіробій"), політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.
У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.
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