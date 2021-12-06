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Зв’язкова Шухевича Ольга Ільків померла на 102-му році життя

Понеділок, 6 грудня 2021, 10:04
Зв’язкова Шухевича Ольга Ільків померла на 102-му році життя
Ольга Ільків. Фото з Facebook

Відома львів’янка, зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича Ольга Ільків померла на 102-му році життя.

Джерело: Львівська міська рада

Пряма мова мера Львова Андрія Садового: "Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни".

Для довідки: Ольга Ільків – зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича ("Роксоляна", "О. Звіробій"), політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.

У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

Читайте також: Ольга Ільків, зв'язкова Романа Шухевича 

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Українська правда

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Теми: ЛьвівУПА
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