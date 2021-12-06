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До лідерів Covid-вакцинації додалися Черкаська й Сумська області – Ляшко

Понеділок, 6 грудня 2021, 10:23
До лідерів Covid-вакцинації додалися Черкаська й Сумська області – Ляшко
Фото Черкаської ОДА - ck-oda.gov.ua

В Україні 38% дорослого населення повністю вакциновано проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19, а 44,2% щеплено принаймні однією дозою вакцини. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 6 грудня

Пряма мова: "В Україні вже 16 регіонів, у яких вакциновано понад 40% дорослих українців принаймні однією дозою. 6 регіонів, в яких повний курс щеплень закінчили вже понад 40% мешканців…

У цілому по країні повністю вакциновано 38% дорослого населення, принаймні однією дозою щепили 44,2%".

Деталі: У Києві хоча б однією дозою вакцини щеплено вже майже 66,9%, у Київській області – 55%, у Полтавській – 50,8% у Дніпропетровській – 48,9%. 

За останній тиждень до цих лідерів вакцинації додалися Черкаська (46,7%) та Сумська області.

У День Збройних сил України Ляшко сказав, що ЗСУ показують найвищі відсотки охоплення вакцинацією проти коронавірусу. Наразі щепився майже увесь особовий склад. Загалом майже 92% військових щеплені двома дозами вакцини, 98% – однією.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусЗбройні силиМОЗ
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