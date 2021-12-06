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Зеленський привітав військових і побував на передовій

Понеділок, 6 грудня 2021, 15:38
Зеленський привітав військових і побував на передовій
Володимир Зеленський на передовій. фото ОП

Президент Володимир Зеленський привітав Збройні сили України з 30-літтям і здійснив робочу поїздку до Харківської та Донецької областей.

Джерело: Офіс президента, Зеленський в соцмережах

Деталі: Зазначається, що глава держави присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ.

Дослівно привітання Зеленського: "Збройним Силам України виповнюється 30 років. Увесь цей час наші військові залишаються на варті свободи, незалежності й суверенітету України! Українці пишаються своєю армією! Від імені українського народу дякую воїнам і ветеранам ЗСУ за самовіддану службу й героїзм! Слава Україні!".

Оновлено: Увечері ОП оприлюднив іще одне повідомлення - з фото. Зазначається, що глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки.

Президент звернувся до захисників України з побажанням берегти себе, щоб згодом мати можливість розповісти про героїзм українського війська нащадкам.

 
фото оп

Повідомляється, що Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

 
фото оп

Українська правда

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Теми: Зеленськийармія
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