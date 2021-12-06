Зима не дасть нудьгувати: дощі, тумани, мокрий сніг, ожеледь

Найближчої доби на територію України пошириться тепле повітря з південного заходу Європи, атмосферні фронти принесуть опади у вигляді дощу, на заході та півночі країни – з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У більшості областей вночі та вранці очікуються тумани.

7 грудня у західних та північних областях мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця, температура близько 0°; на решті території дощі, температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок - мокрий сніг та дощ, уночі туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

8 грудня у більшості областей України – мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах ожеледь, у південній частині – переважно дощ. Лише у південно-східних, вдень та у більшості західних областей без істотних опадів.

По всій країні, крім західних та більшості північних областей, туман. Вітер північно-східний, 5-12 м/с, на півдні та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницьких областях протягом доби 0-5° морозу (вночі на заході до 9° морозу), у більшості центральних областей 0-5° тепла; на решті території вночі 2-8° тепла, вдень 4-9°, на крайньому півдні до 14°.

У столиці у середу - мокрий сніг із дощем, на дорогах ожеледь. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.