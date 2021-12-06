У Кремлі розповіли подробиці переговорів Байдена і Путіна у вівторок
У Кремлі заявили, що відеоконференція президентів Росії та США у вівторок пройде у закритому режимі, її початок очікується о 17:00 за київським часом.
Про це розповів речник президента Росії Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Коммерсант".
За його словами, в Кремлі очікують на "тривалу за часом розмову", заяв Путіна за підсумками зустрічі не планується.
Усе спілкування буде проводитись у закритому режимі, окрім деяких перших кадрів.
"Звичайно, все спілкування проводитиметься у закритому режимі. Ми маємо на увазі, що це буде розмова безпосередньо двох президентів. Я не можу сказати, хто буде поруч із президентом Байденом", - додав представник Кремля.
На запитання, чи можна очікувати на звернення чи заяви президента Росії після переговорів, Пєсков відповів: "Не можна".
Речник президента Росії раніше повідомляв, що розмова президентів Владіміра Путіна і Джо Байдена відбудеться ввечері 7 грудня. Білий дім підтвердив проведення відеодзвінка.
Читайте також: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас, а також: Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ.
Розмова відбудеться на тлі заяви Байдена, що він готує набір ініціатив, аби не допустити планів російського вторгнення на територію України.