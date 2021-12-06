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У Кремлі розповіли подробиці переговорів Байдена і Путіна у вівторок

Понеділок, 6 грудня 2021, 12:12
У Кремлі розповіли подробиці переговорів Байдена і Путіна у вівторок
Джо Байден і Володимир Путін, Фото AFP via Getty Images

У Кремлі заявили, що відеоконференція президентів Росії та США у вівторок пройде у закритому режимі, її початок очікується о 17:00 за київським часом. 

Про це розповів речник президента Росії Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Коммерсант".

За його словами, в Кремлі очікують на "тривалу за часом розмову", заяв Путіна за підсумками зустрічі не планується.

"Ми вважаємо, що це буде досить тривала та ґрунтовна відеоконференція. Це буде конференція із захищеним відеозв'язком. Думаємо, що вона буде тривалою за часом", - сказав Пєсков.

Усе спілкування буде проводитись у закритому режимі, окрім деяких перших кадрів. 

"Звичайно, все спілкування проводитиметься у закритому режимі. Ми маємо на увазі, що це буде розмова безпосередньо двох президентів. Я не можу сказати, хто буде поруч із президентом Байденом", - додав представник Кремля.

На запитання, чи можна очікувати на звернення чи заяви президента Росії після переговорів, Пєсков відповів: "Не можна".

Речник президента Росії раніше повідомляв, що розмова президентів Владіміра Путіна і Джо Байдена відбудеться ввечері 7 грудня. Білий дім підтвердив проведення відеодзвінка. 

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Розмова відбудеться на тлі заяви Байдена, що він готує набір ініціатив, аби не допустити планів російського вторгнення на територію України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінБайден
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