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Новий канцлер Австрії склав присягу

Понеділок, 6 грудня 2021, 14:46

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен у понеділок прийняв присягу нового канцлера країни. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Die Presse.

Колишній глава МВС Карл Негаммер присягнув після відставки Себастіана Курца з усіх політичних постів і відставки Александра Шалленберга, який тимчасово заміняв Курца.

Одразу після нього присягнуть ще п'ять нових членів уряду. Александр Шалленберг повернувся на посаду міністра закордонних справ, яку він обіймав в уряді Курца.

Нагадаємо, 2 грудня Себастіан Курц, який майже два місяці тому залишив посаду канцлера через корупційне розслідування проти нього, заявив, що йде з посади лідера партії і взагалі з політики.

Александр Шалленберг заявив, що піде у відставку, щойно партія визначиться із призначенням наступного лідера. У п'ятницю Австрійська народна партія обрала Негаммера своїм новим очільником.

Негаммер, уродженць Відня - колишній професійний військовий і багаторічний партійний чиновник.

У січні 2020 року він був призначений міністром внутрішніх справ. У той час як він був на посаді, Австрія пережила перший ісламістський теракт, під час якого в листопаді минулого року було вбито чотири людини. Негаммер підтримував жорстку імміграційну політику Курца.

Читайте більше на цю тему: Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну

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Теми: АвстріяЄвропа


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