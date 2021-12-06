ВАКС оголосив вирок судді, яка ховала хабар в адміністративному кодексі

Вищий антикорупційний суд засудив за вимагання і отримання хабара колишню суддю Каланчацького районного суду Херсонщини Олену Живцову до 5,6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно САП: "6 грудня 2021 року за участі прокурора САП колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишню голову одного з районних судів Херсонської області засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі".

Деталі: Правоохоронці не називають ім’я жінки, але за даними джерел УП, йдеться про Олену Живцову.



За даними слідства, у квітні 2018 року голова суду запропонувала порушнику надати їй 5 тисяч гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови – "погрожувала" притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі від 16 тис. гривень до 32 тис. гривень.



Після отримання коштів, які вона сховала у Кодекс про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження.



Суддю викритли на "гарячому", одразу після одержання нею обумовленої суми.



Погодившись з позицію прокурора САП, колегія суддів визнала екссуддю винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначила покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.



Це рішення першої інстанції. Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.