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У Харкові чекають на Зеленського і парад: площу Свободи перекрили, репетирують

Понеділок, 6 грудня 2021, 14:34
У Харкові чекають на Зеленського і парад: площу Свободи перекрили, репетирують
Фото: Василь Голосний

У Харкові відбувається репетиція параду на честь 30-річчя Збройних сил України, на якому повинен бути президент Володимир Зеленський.

Джерело: повідомлення Міноборони, місцевий сайт Status Quo, Telegram-канал Харків Live

Деталі: На площі Свободи відбувається репетиція параду. У центр Харкова стягнули військову техніку. Ввечері сюди має з офіційним візитом прибути Зеленський.

На площі пройде військовий марш та передача військової техніки бойовим бригадам: армія отримає три танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".

Початок святкування – о 18. Також планується вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам і нагородження військовослужбовців державними нагородами.

Захід закінчиться концертом рок-гурту "Друга Ріка".

Як повідомляло Міноборони подібні святкування пройдуть одночасно у Харкові, Одесі, Краматорську, селі Озерне Житомирської області, Львові і Києві.

"У межах святкування між цими містами буде проведено телеміст "Харків-Київ-Краматорськ-Львів-Одеса-Озерне", - повідомили в Міноборони.

Що цьому передувало:

  • 6 грудня президент Володимир Зеленський привітав Збройні сили України з 30-літтям і вирушив із робочою поїздкою до Харківської та Донецької областей.

Теми: Харківармія
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