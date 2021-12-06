У Харкові чекають на Зеленського і парад: площу Свободи перекрили, репетирують
У Харкові відбувається репетиція параду на честь 30-річчя Збройних сил України, на якому повинен бути президент Володимир Зеленський.
Джерело: повідомлення Міноборони, місцевий сайт Status Quo, Telegram-канал Харків Live
Деталі: На площі Свободи відбувається репетиція параду. У центр Харкова стягнули військову техніку. Ввечері сюди має з офіційним візитом прибути Зеленський.
На площі пройде військовий марш та передача військової техніки бойовим бригадам: армія отримає три танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".
Початок святкування – о 18. Також планується вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам і нагородження військовослужбовців державними нагородами.
Захід закінчиться концертом рок-гурту "Друга Ріка".
Як повідомляло Міноборони подібні святкування пройдуть одночасно у Харкові, Одесі, Краматорську, селі Озерне Житомирської області, Львові і Києві.
"У межах святкування між цими містами буде проведено телеміст "Харків-Київ-Краматорськ-Львів-Одеса-Озерне", - повідомили в Міноборони.
Що цьому передувало:
- 6 грудня президент Володимир Зеленський привітав Збройні сили України з 30-літтям і вирушив із робочою поїздкою до Харківської та Донецької областей.