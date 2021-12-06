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У засніжених Карпатах третю добу шукають чоловіка, що вирішив покататись на снігоході

Понеділок, 6 грудня 2021, 15:10
У засніжених Карпатах третю добу шукають чоловіка, що вирішив покататись на снігоході
Фото: ДСНС

Третю добу у Карпатах шукають чоловіка, що виїхав кататися на снігоході в компанії 2 друзів, і загубився.

Джерело: Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій, Mukachevo.net

Деталі: 4 грудня рятувальники Закарпатської області повідомили, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району заблукали троє чоловіків. Із ними налагодили зв’язок і скерували до правильного шляху.

Пізніше в ДСНС повідомили, що двоє осіб дісталися турбази "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.

Зниклим залишається 1 особа.

6 грудня рятувальники продовжують пошуки заблукалого туриста на полонині Руна Ужгородського району. Залучено 30 співробітників ДСНС і 7 одиниць техніки, а також 10 волонтерів.

Один із тих, кому вдалося вийти з гір, розповів, що його знайомий з'їхав на снігоході згори і у цей час різко змінилась погода. Товариші скинули рятувальникам геолокацію, аби позначити де саме загублений чоловік спустився у "яму".

Дослівно ДСНС: "Наразі рятувальники здійснюють радіальний пошук навколо місця, де було знайдено снігохід чоловіка. Обстежуються будиночки лісника та урвища. Пошукові роботи ускладнюються значною сніголавинною небезпекою і хуртовиною. Тож поки що жодних слідів туриста не знайдено".

Передісторія:

  • Рятувальники неодноразово закликали туристів не мандрувати у Карпати через погіршення погоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: КарпатиГорінанадзвичайна подія
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