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Верховний суд підтвердив 13 років ув'язнення для Януковича за держзраду

Понеділок, 6 грудня 2021, 16:37
Верховний суд підтвердив 13 років ув'язнення для Януковича за держзраду
Фото: скріншот з трансляції

Верховний суд залишив у силі вирок 13 років позбавлення волі експрезиденту України Віктору Януковичу, якого було засуджено у справі про державну зраду.

Джерело: трансляція з зали суду, "Інтерфакс-Україна", повідомлення адвоката Віталія Сердюка

Пряма мова судді: "Суд ухвалив, вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року стосовно Януковича Віктора Федоровича залишити без зміни, а касаційні скарги захисників (залишити – ред.)... без задоволення".

Деталі: У понеділок суд відмовив адвокатам екс-президента у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Янукович відкликав своїх захисників від участі у розгляді касацій на вирок суду у справі про держраду "через неможливість забезпечення його права на захист".

"Таким чином, через відсутність у нас можливості забезпечити право на захист, клієнт відкликає нас від участі у справі про втрату Криму та доручає сконцентруватися на роботі у міжнародних інституціях, у тому числі до ЄСПЛ, а також на справах, пов'язаних із подіями на Майдані", - написав Сердюк у Facebook.

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
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