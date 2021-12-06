Верховний суд підтвердив 13 років ув'язнення для Януковича за держзраду
Верховний суд залишив у силі вирок 13 років позбавлення волі експрезиденту України Віктору Януковичу, якого було засуджено у справі про державну зраду.
Джерело: трансляція з зали суду, "Інтерфакс-Україна", повідомлення адвоката Віталія Сердюка
Пряма мова судді: "Суд ухвалив, вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року стосовно Януковича Віктора Федоровича залишити без зміни, а касаційні скарги захисників (залишити – ред.)... без задоволення".
Деталі: У понеділок суд відмовив адвокатам екс-президента у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат.
Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Янукович відкликав своїх захисників від участі у розгляді касацій на вирок суду у справі про держраду "через неможливість забезпечення його права на захист".
"Таким чином, через відсутність у нас можливості забезпечити право на захист, клієнт відкликає нас від участі у справі про втрату Криму та доручає сконцентруватися на роботі у міжнародних інституціях, у тому числі до ЄСПЛ, а також на справах, пов'язаних із подіями на Майдані", - написав Сердюк у Facebook.
Передісторія:
- 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні.
- Підозру Януковичу оголосилиу 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріл Майдану.
- Основою звинувачень стало звернення до президента Росії Володимира Путінавід 1 березня 2014 року, в якому український екс-президент нібито просив ввести в Україну війська.
- Розглядати справу про держзрадусуд почав навесні 2017 року.