Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС у середу затвердить санкції проти російських найманців Вагнера - ЗМІ

Понеділок, 6 грудня 2021, 17:17

Посли Євросоюзу у середу планують затвердити санкції проти російських найманців Вагнера.

Про це повідомив кореспондент "Радіо свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС у середу мають схвалити санкції проти групи Вагнера та трьох росіян, пов'язаних із цим угрупуванням, у рамках глобального режиму санкцій у галузі прав людини", - зазначив журналіст у Twitter.

Окремо ЄС також вперше накладе санкції на двох росіян та три російські організації, які підпадають під сирійський режим санкцій, додав журналіст.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією Вагнера, звинувативши Росію.

Теми: ЄСВагнерсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
ЄС
Кулеба закликав ЄС терміново розширити шляхи для експорту зерна з України
Як ми (не) виконуємо вимоги від ЄС у боротьбі з корупцією
Зірвана "зернова угода" буде серед топ-тем зустрічі міністрів країн ЄС
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: