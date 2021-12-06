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Папа Римський хоче зустрітися з російським патріархом Кирилом "як брати"

Понеділок, 6 грудня 2021, 17:25
Папа Римський хоче зустрітися з російським патріархом Кирилом як брати
Зустріч Франциска й Кирила в Гавані 13 лютого 2016 року. ФОто: Getty Images

Папа Римський Франциск І заявив, що хоче зустрітися з Патріархом Московським Кирилом як "брат із братом".

Джерело: Reuters, Associated Press

Деталі: Франциск заявив, що він хоче провести зустріч із Кирилом. 

Він розповів, що наступного тижня до Риму повинен прибути представник Російської православної церкви із питань зовнішніх зв’язків. У ході консультацій з ним повинні погодити деталі та протокол зустрічі, адже Кирило планує здійснити кілька закордонних візитів найближчим часом.

Понтифік додав, що він готовий їхати до Москви навіть попри те, що немає погодження протоколу зустрічі.

Пряма мова Франциска: "Тому що для зустрічі з братом не потрібно ніяких протоколів.

Ми брати. Ми кажемо один одному в обличчя такі речі, які можуть сказати лише брати. Ми не витанцьовуємо менуети в наших обговореннях.

Нам слід рухатися далі, йти й працювати над досягненням єдності наших церков".

Деталі: Заява очільника Католицької церкви прозвучала після його візиту до Греції, де він попросив 5 грудня пробачення в очільника Грецької православної церкви за помилки католиків. 

Довідково: Християнська церква розкололася на католицьку та православну 1054 року. Історики церкви називають цю подію "Великою схизмою".

Що було раніше: Перша зустріч Папи Римського та російського патріарха відбулася 13 лютого 2016 року в столиці Куби - Гавані. Це була перша в історії зустріч лідерів цих двох церков.

"Українська правда" у Threads

Теми: церкварелігія
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