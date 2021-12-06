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Через футбол роботу транспорту в Києві подовжать на годину

Понеділок, 6 грудня 2021, 17:56

Через футбольний матч між командами "Шахтар" і "Шериф" проти ночі 8 грудня в Києві продовжать на одну годину роботу наземного громадського транспорту.

Джерело: повідомлення "Київпастрансу"

Деталі: Буде подовжено роботу маршрутів:

  • тролейбусних – № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
  • трамвайних – № 1-К, 8-К, 28;
  • автобусних в режимі маршрутного таксі №178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Крім того, у повідомленні обіцяють, що на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99 чергуватимуть резервні автобуси.

Години роботи київського метрополітену наразі не продовжували.

Довідково: Матч між футбольними клубами "Шахтар" (Донецьк) і "Шериф" (Тираспіль) пройде о 22:00 на НСК "Олімпійський" в рамках Ліги чемпіонів.

Українська правда

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Теми: Київтранспортфутбол
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