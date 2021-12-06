МОЗ роз'яснило, коли можна вакцинуватися перехворілим на COVID-19

Перехворілі на COVID-19 можуть вакцинуватися на 28-ий день після хвороби.

Джерело: завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заїка, якого цитує пресслужба МОЗ

Пряма мова Заїки: "Якщо ви перехворіли на ковід вам все одно треба вакцинуватися. Не відомо скільки буде тривати імунітет після перенесеної хвороби.

Немає випадків, коли б вакцинація після хвороби зашкодила людині. Але натомість є дослідження, що не вакциновані люди, які перенесли ковід, мають вдвічі більший ризик захворіти, аніж вакциновані…

Якщо ви захворіли на коронавірусну хворобу і після хвороби пройшло 28 днів - вакцинуйтеся. Якщо ви отримали першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби і захворіли на ковід, зачекайте 28 днів та отримайте другу дозу".