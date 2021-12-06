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США розглядають санкції проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема відключення від SWIFT – ЗМІ

Понеділок, 6 грудня 2021, 20:06
photo gettyimages

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.

Джерело: CNN, AFP

Деталі: Зазначається, що санкції можуть торкнутися також російських енергетичних компаній, великих олігархів і банків. Крім того, вони можуть бути спрямовані проти суверенного боргу.

Як найбільш радикальний захід влада США обговорює відключення Росії від системи SWIFT.

Олігархам із РФ можуть заборонити в'їзд до США та закрити доступ до американських банківських рахунків.

Байден обговорює це питання із європейськими партнерами, остаточного рішення ще немає.

ЗМІ зі слів високопосадовця повідомляють, що США дадуть 'позитивну відповідь' на запит про посилення військ Штатів на східному кордоні НАТО через загрозу Україні з боку РФ.

Нагадаємо: Ще у травні повідомлялося, що Москва працює над тим, щоб "звести до мінімуму можливі ризики" в разі відключення країни від міжбанківської системи передачі інформації про платежі SWIFT.

Теми: СШАсанкції


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