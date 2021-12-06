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Байден поговорить із Зеленським перед розмовою з Путіним - ЗМІ

Понеділок, 6 грудня 2021, 19:41
Байден поговорить із Зеленським перед розмовою з Путіним - ЗМІ
Зеленський та Байден, фото: Офіс президента

Президент США Джо Байден перед запланованою відеозустріччю з президентом РФ Владіміром Путіним проведе розмови з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє з посиланням на свої джерела Independent.

За інформацією від посадовця Білого дому, перед відеозустріччю з Путіним 7 грудня Байден поговорить із європейськими союзниками та Зеленським, щоб скоординувати меседжі та вийти на розмову президентом РФ "з єдністю і потужною трансатлантичною солідарністю".

Співрозмовник з адміністрації повідомив, що Байден планує наголошувати на стурбованості російськими маневрами поруч з Україною, додавши, що у США не знають, чи Путін ухвалив фінальне рішення з приводу подальшої ескалації. 

Темами розмови може бути також загальна стратегічна стабільність, кібербезпека і ядерна програма Ірану.

Нагадаємо, Білий дім і Кремль підтвердили проведення розмови лідерів у форматі відеозустрічі на 7 грудня.

Минулий тиждень позначився серією заяв з боку Російської Федерації про те, що вона хоче "домовленостей на папері", які дали би Кремлю гарантії, що Україна не стане членом НАТО, та звинуваченнями у тому, що це Альянс спровокував ескалацію, нарощуючи присутність біля кордонів РФ. Зі свого боку, західні союзники висловили потужну підтримку Україні.

США Ентоні Блінкен заявив, що Кремль попередили про болючі санкції, які раніше не застосовувалися, якщо РФ наважиться на нову агресію проти України.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що обговорюється жорсткий набір заходів, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Читайте також: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас, а також: Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденЗеленськийПутін
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