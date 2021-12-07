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Сирія заявила про атаку порту Латакія з боку Ізраїлю

Вівторок, 7 грудня 2021, 04:33
Сирія заявила про атаку порту Латакія з боку Ізраїлю
фото: Getty Images

За даними сирійських державних ЗМІ, Ізраїль завдав у вівторок вранці авіаударів по сирійському порту Латакія.

Джерело: AFP, RFI з посиланням на сирійські державні ЗМІ

Деталі: Державне агентство Сирії стверджує, що Ізраїль "здійснив повітряну агресію за допомогою кількох ракет".

Також видання, посилаючись на джерела, повідомляє, що сирійська "протиповітряна оборона відбила ізраїльську агресію" в порту Латакія.

За інформацією агентства, атака була спрямована на контейнерну платформу порту, внаслідок чого загорілася низка контейнерів, але обійшлося без жертв.

Пізніше сирійське державне телебачення повідомило, що пожежники взяли вогонь під контроль.

Нагадаємо: Ізраїль у січні завдав низки авіаударів по околицях Дамаска.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяІзраїль
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