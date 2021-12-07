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Covid в Україні: 8 655 хворих і 467 померлих за добу 

Вівторок, 7 грудня 2021, 08:20
Динаміка захворюваності й смертності Covid в Україні, дашборд УП

За добу 6 грудня в Україні зафіксували 8 655 випадків коронавірусної хвороби і 467 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 1 349 осіб, одужали 22 878 осіб. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих – 716 дітей і 200 медпрацівників. 

Найбільше випадків захворювання в цей понеділок виявили у Києві (1270), Полтавській (716), Донецькій (689), Черкаській (624), Київській (575) областях. 

Летальних випадків минулої доби найбільше зареєстрували у Запорізькій (44), Полтавській (37), Донецькій (34) областях, місті Київ (30) та Сумській області (25).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 510 610 осіб, із них 3 082 619 осіб одужали, а 88 986 людей померли.

УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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