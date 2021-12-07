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Вантажівка і маршрутка зіткнулися на Чернігівщині: кількість загиблих зросла до 13

Вівторок, 7 грудня 2021, 10:40
Вантажівка і маршрутка зіткнулися на Чернігівщині: кількість загиблих зросла до 13
Фото ДСНС

Тринадцять людей загинули і ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.

Джерело: ДСНС, поліція Чернігівської області, Чернігівська ОДА, Офіс генпрокурора 

Дослівно: "7 грудня близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутим мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця"". 

 
Фото поліції

Деталі: Спершу ДСНС повідомляла про 10 загиблих і 7 травмованих. Пізніше про 11 загиблих та 8 травмованих. Згодом у Чернігівській ОДА повідомили, що ще одна людина померла у лікарні, таким чином, кількість загиблих зросла до 12.  

 
фото поліції

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики.  

Станом на 11:05 ДСНС повідомила про 13 загиблих і 6 травмованих у результаті ДТП.

За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей).

Українська правда

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Теми: ДТПЧернігівська областьжертви
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