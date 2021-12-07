Синоптикиня попереджає про "какабеку" – крижаний дощ

Найближчої доби в Україні очікуються несприятливі погодні умови: дощ, мокрий сніг та навіть крижаний дощ.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: За її даними, в середу найхолоднішою буде західна частина України- вночі -5-9 градусів, вдень -1-5 градусів.

На Півночі, у Вінницькій області вночі 0-4 морозу, вдень близько нуля, на Київщині та Житомирщині -1-3 градуси.

У більшості центральних областей вночі близько нуля, вдень +2+5 градусів, у Дніпрі з районами до +6 градусів.

На Сході вночі +2+6, вдень +4+11 градусів.

І на Півдні - справжня температурна весна, вночі +4+7, вдень +5+13 градусів.

Діденко застерігає, що циклон на півдні та його атмосферні фронти зумовлять 8-го грудня в Україні некомфортну вологу погоду із дощем, мокрим снігом та льодяним дощем, що не просто некомфортно, а й небезпечно для доріг, тротуарів.

Опадів уникнуть східна частина України, Запоріжжя, Крим та Дніпропетровщина, а також Волинь.

У Києві в середу - дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Очікується північно-східний рвучкий вітер. Вночі та вдень -1-4 градуси.

Пряма мова: "Словом, якщо й існує синоптична какабека, то якраз - оце воно.

Тому навантажуємо себе побільше справами офісно-домашніми, хто може - розвагами, занурюємося у внутрішнє світло своє й хороших людей, відволікаємося цікавими подіями від загалом нормальних природних явищ початку зимового періоду - все за атмосферним планом і це нормально".