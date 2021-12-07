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Лідер республіканців у Сенаті закликав Байдена надати Україні будь-яку необхідну зброю

Вівторок, 7 грудня 2021, 12:07
Мітч Макконнелл, фото AFP via Getty Images

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що президент США Джо Байден повинен постачати Україні "усяку зброю, яку вони вважають, їм потрібна", щоб захистити себе від потенційного російського вторгнення.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Заява Макконнелла прозвучала в понеділок прозвучали напередодні відеоконференції між Байденом і президентом РФ Владіміром Путіним щодо зростання військової присутності Росії на українському кордоні.

Макконнелл закликав Байдена постачати українцям будь-яку зброю, яка їм може знадобитися, крім переважно оборонної зброї, яку постачали США в минулому.

"І хоча Україна не входить до НАТО, усі наші союзники по НАТО повністю злякані російськими військами на кордоні України", - сказав він.

За даними Державного департаменту, США надали Україні понад $4,6 мільярда допомоги з 2014 року. У березні США оголосили про оборонний пакет у розмірі $125 мільйонів для України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

Читайте також: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас, а також: Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ.

Теми: СШАУкраїназброяБайден


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