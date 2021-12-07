Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС накладе санкції на очільника ПВК "Вагнера" Уткіна – ЗМІ

Вівторок, 7 грудня 2021, 11:15
ЄС накладе санкції на очільника ПВК Вагнера Уткіна – ЗМІ
фото: Радіо Свобода

Посли Європейського Союзу у середу погодять санкції проти очільника приватної військової компанії "Вагнера" Дмитра Уткіна та ще двох людей, пов’язаних із групою. 

Про це стало відомо європейському редактору "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, пише "Європейська правда".

За його даними, санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Обмеження будуть накладені в рамках глобального режиму санкцій через порушення прав людини, який ЄС запровадив минулого року.

Як повідомлялося, окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських організацій у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією "Вагнера", звинувативши Росію.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Теми: ВагнерсанкціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Вагнер
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
Під час заколоту "вагнерівці" дійшли до ядерної бази "Воронєж-45" – Буданов
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: