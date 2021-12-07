Автівка керівництва Нацполіції Одещини збила жінку на переході. Це намагались приховати

Службовий автомобіль виконуючого обов’язки заступника начальника поліції Одещини на пішохідному переході збив жінку.

Джерело: повідомлення ДБР, одеське видання "Думская"

Деталі: Подія трапилася 3 грудня. В ДБР вказують, що автомобіль Нацполіції проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та збив жінку. "Думская" вказує, що у салоні були в.о. заступника начальника ГУНП Олександр Гостищев та в.о. начальника одного з управління ГУНП.

За кермом начебто був один із інспекторів управління патрульної поліції на Одещині.

Дослівно ДБР: "Водій про інцидент не повідомив та не дозволив лікарям госпіталізувати потерпілу з місця аварії, аргументувавши, що самостійно доправить жінку до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України) відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі встановлюються особи, причетні до злочину".