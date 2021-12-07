Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Автівка керівництва Нацполіції Одещини збила жінку на переході. Це намагались приховати

Вівторок, 7 грудня 2021, 12:40
Олександр Гостищев. Фото: Думская

Службовий автомобіль виконуючого обов’язки заступника начальника поліції Одещини на пішохідному переході збив жінку.

Джерело: повідомлення ДБР, одеське видання "Думская"

Деталі: Подія трапилася 3 грудня. В ДБР вказують, що автомобіль Нацполіції проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та збив жінку. "Думская" вказує, що у салоні були в.о. заступника начальника ГУНП Олександр Гостищев та в.о. начальника одного з управління ГУНП.

За кермом начебто був один із інспекторів управління патрульної поліції на Одещині.

Дослівно ДБР: "Водій про інцидент не повідомив та не дозволив лікарям госпіталізувати потерпілу з місця аварії, аргументувавши, що самостійно доправить жінку до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України) відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі встановлюються особи, причетні до злочину".

Теми: автоДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Побачили загрозу в пошуковому судні": Резніков відповів на звинувачення ФСБ

Зеленський прокоментував розмову з Байденом

Зеленський та Байден розмовляли півтори години: обговорювали Путіна та реформи

ФСБ заявляє, що український корабель рухається до Керченської протоки і "загрожує мореплаванню"

Новини 9 грудня: нові санкції США, суд виправдав Марківа

ФОТОМіністр показав дизайн нового СІЗО у Львові: Душа просить чогось яскравого

Усі новини...
авто
Мережа АЗС Glusco друга Медведчука змінила власника
Заборона дизельних авто до 2035 року може коштувати 300 тисяч робочих місць
В Ужгороді спалили автомобілі журналіста та його дружини
Останні новини
23:55
США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі – Єрмак
23:17
У Франції на 1200 євро оштрафували жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці
23:01
фотоПомер Суперфан київського "Динамо"
22:44
"Побачили загрозу в пошуковому судні": Резніков відповів на звинувачення ФСБ
22:34
Зеленський прокоментував розмову з Байденом
22:18
Новини економіки: НБУ підвищив облікову ставку, інфляція сповільнилась
22:02
Зеленський та Байден розмовляли півтори години: обговорювали Путіна та реформи
21:44
УЗ не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення
21:32
ФСБ заявляє, що український корабель рухається до Керченської протоки і "загрожує мореплаванню"
21:23
"Ковідна тисяча" вакцинованим: у програмі поки беруть участь 6 банків
Усі новини...