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Автівка керівництва Нацполіції Одещини збила жінку на переході. Це намагались приховати

Вівторок, 7 грудня 2021, 11:40
Автівка керівництва Нацполіції Одещини збила жінку на переході. Це намагались приховати
Олександр Гостищев. Фото: Думская

Службовий автомобіль виконуючого обов’язки заступника начальника поліції Одещини на пішохідному переході збив жінку.

Джерело: повідомлення ДБР, одеське видання "Думская"

Деталі: Подія трапилася 3 грудня. В ДБР вказують, що автомобіль Нацполіції проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та збив жінку. "Думская" вказує, що у салоні були в.о. заступника начальника ГУНП Олександр Гостищев та в.о. начальника одного з управління ГУНП.

За кермом начебто був один із інспекторів управління патрульної поліції на Одещині.

Дослівно ДБР: "Водій про інцидент не повідомив та не дозволив лікарям госпіталізувати потерпілу з місця аварії, аргументувавши, що самостійно доправить жінку до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України) відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі встановлюються особи, причетні до злочину".

"Українська правда" у Threads

Теми: автоДТП
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