У Румунії на українських туристів напала ведмедиця

На двох українських туристів на півдні Румунії напала ведмедиця, вони внаслідок інциденту отримали поранення.

Про це написало місцеве видання Prahova, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері у суботу 4 грудня неподалік від замку Пелеш — літньої резиденції румунських королів біля міста Сіная.

У жандармерії повіту розповіли, що на екстрений номер близько 18:30 надійшов виклик про те, що на двох людей напала ведмедиця.

Команда, яка прибула на місце, з’ясувала, що 28-річний чоловік і 32-річна жінка у свідомості. Чоловік мав поранення руки і ноги, жінка - поранення ноги, їх госпіталізували.

Мер міста Сіная Влад Опреа згодом розповів, що туристам завдав поранень не звір, а вони поранилися самі, коли намагалися втекти і перескакували паркан з колючим дротом. За його словами, ведмедицю могли налякати петарди, які запускали поруч декілька людей.

Мер розповів, що ведмедицю перемістять в інше місце, а її дитинча передадуть до центру захисту тварин.

У Міністерстві довкілля надали дещо інші деталі, не згадавши про петарди, але зазначивши, що напад могло спровокувати наближення людей до ведмежати.

Зараз Румунія має найбільшу популяцію бурих ведмедів у Європі. Якщо після Другої світової війни їхня кількість становила близько 800, то на 2020 рік їхню кількість оцінювали орієнтовно у 6 тисяч і більше.

Ведмеді нерідко виходять до людей, у тому числі на популярних лижних курортах. Минулої зими набули розголосу два інциденти з ведмедями - одного разу хижак погнався за лижником, який їхав по схилу. В другому випадку лижний інструктор, що супроводжував групу туристів, відвернув увагу ведмедя на себе і відвів його на безпечну відстань, зазнявши всю подію на екшн-камеру.

Румунія за кошти Євросоюзу проведе "перепис" своїх ведмедів, від його результатів буде залежати подальша урядова політика щодо полювання на них.