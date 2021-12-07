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У Румунії на українських туристів напала ведмедиця

Вівторок, 7 грудня 2021, 16:00
Ілюстративне фото, джерело: pixabay

На двох українських туристів на півдні Румунії напала ведмедиця, вони внаслідок інциденту отримали поранення.

Про це написало місцеве видання Prahova, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері у суботу 4 грудня неподалік від замку Пелеш — літньої резиденції румунських королів біля міста Сіная.

У жандармерії повіту розповіли, що на екстрений номер близько 18:30 надійшов виклик про те, що на двох людей напала ведмедиця. 

 

Команда, яка прибула на місце, з’ясувала, що 28-річний чоловік і 32-річна жінка у свідомості. Чоловік мав поранення руки і ноги, жінка - поранення ноги, їх госпіталізували.

Мер міста Сіная Влад Опреа згодом розповів, що туристам завдав поранень не звір, а вони поранилися самі, коли намагалися втекти і перескакували паркан з колючим дротом. За його словами, ведмедицю могли налякати петарди, які запускали поруч декілька людей. 

Мер розповів, що ведмедицю перемістять в інше місце, а її дитинча передадуть до центру захисту тварин. 

У Міністерстві довкілля надали дещо інші деталі, не згадавши про петарди, але зазначивши, що напад могло спровокувати наближення людей до ведмежати.

Зараз Румунія має найбільшу популяцію бурих ведмедів у Європі. Якщо після Другої світової війни їхня кількість становила близько 800, то на 2020 рік їхню кількість оцінювали орієнтовно у 6 тисяч і більше.

Ведмеді нерідко виходять до людей, у тому числі на популярних лижних курортах. Минулої зими набули розголосу два інциденти з ведмедями - одного разу хижак погнався за лижником, який їхав по схилу. В другому випадку лижний інструктор, що супроводжував групу туристів, відвернув увагу ведмедя на себе і відвів його на безпечну відстань, зазнявши всю подію на екшн-камеру.

Румунія за кошти Євросоюзу проведе "перепис" своїх ведмедів, від його результатів буде залежати подальша урядова політика щодо полювання на них. 

Теми: Румуніятуризмнадзвичайна подія


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