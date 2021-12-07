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Байден і Путін почали переговори

Вівторок, 7 грудня 2021, 17:25
Джо Байден і Володимир Путін на минулих переговорах, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін почали зустріч у форматі відеоконференції.

Джерело: російські ЗМІ

Путін: "Вітаю вас, пане президенте!"

Байден: "Поїхали. Доброго дня. Радий бачити вас знову. На жаль, минулого разу нам не вдалося побачитися на G20…"

 
Джо Байден і Володимир Путін ведуть переговори
фото РБК

Деталі: Очікується, що ключовою темою розмови буде Україна.

Байден перед відеоконференцією з Путіним обговорив ситуацію на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

У Кремлі заявили, що розмова президентів США та РФ буде робочою, і від неї не варто чекати проривів. 

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що у Білому домі обговорюється жорсткий набір заходів у разі військового вторгнення РФ до України, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Про те, чого чекати від розмови лідерів РФ і США, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у текстовому форматі: Нова вимога Путіна: що стане головним на переговорах лідерів США та РФ.

Теми: ПутінБайден


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