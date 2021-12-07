Байден і Путін почали переговори
Президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін почали зустріч у форматі відеоконференції.
Джерело: російські ЗМІ
Путін: "Вітаю вас, пане президенте!"
Байден: "Поїхали. Доброго дня. Радий бачити вас знову. На жаль, минулого разу нам не вдалося побачитися на G20…"
Деталі: Очікується, що ключовою темою розмови буде Україна.
Байден перед відеоконференцією з Путіним обговорив ситуацію на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.
У Кремлі заявили, що розмова президентів США та РФ буде робочою, і від неї не варто чекати проривів.
Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що у Білому домі обговорюється жорсткий набір заходів у разі військового вторгнення РФ до України, аж до відключення платіжної системи SWIFT.
Про те, чого чекати від розмови лідерів РФ і США, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у текстовому форматі: Нова вимога Путіна: що стане головним на переговорах лідерів США та РФ.