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Байден і Путін завершили розмову, говорили 2 години - росЗМІ

Вівторок, 7 грудня 2021, 18:29
Байден і Путін завершили розмову, говорили 2 години - росЗМІ
фото: росзмі

Президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін завершили зустріч у форматі відеоконференції, вона тривала дві години і п’ять хвилин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Розмова почалася близько 17:00 за київським часом. Згідно з повідомленнями обох сторін, ключовою її темою мала бути Україна.

Комюніке за підсумками зустрічі ще не оприлюднені. 

Нагадаємо, Байден перед відеоконференцією з Путіним обговорив ситуацію на кордоні України з лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

У Кремлі заявили, що розмова президентів США та РФ, яка відбудеться у вівторок у форматі відеоконференції, буде робочою, і від неї не варто чекати проривів. 

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що у Білому домі обговорюють жорсткий набір заходів у разі військового вторгнення РФ до України, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Про те, чого чекати від розмови двох президентів, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у текстовому форматі: Нова вимога Путіна: що стане головним на переговорах лідерів США та РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутін
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