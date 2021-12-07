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У Білому домі розповіли деталі відеозустрічі з Путіним

Вівторок, 7 грудня 2021, 19:24
У Білому домі розповіли деталі відеозустрічі з Путіним
фото: білий дім

У відеозустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Джо Байден наголосив, що Штати і союзники відреагують потужними "економічними та іншими заходами", якщо Путін наважиться на військову ескалацію.

Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Білим домом за підсумками розмови, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість США та наших європейських союзників з приводу нарощування Росією сил довкола України та чітко дав зрозуміти, що США і союзники відреагують потужними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. 

Президент Байден повторно висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії", - розповіли у Білому домі. 

Зазначається, що президенти уповноважили свої команди продовжити взаємодію за підсумками розмови, і США робитимуть це у тісній координації з союзниками і партнерами.

Окрім питання України, говорили також про стратегічну стабільність, кібербезпеку та спільну роботу над деякими регіональними проблемами, як Іран. 

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАБайденРосіяПутін
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