Нігерійські бойовики підпалили автобус з пасажирами, є загиблі

В Нігерії бойовики підпалили автобус з пасажирами, щонайменше 30 людей загинули.

Джерело: Санусі Абубакар, речник північно-західної поліції штату Борно, та місцеві жителі у Reuters

Деталі: Санусі Абубакар повідомив, що автобус із 24 пасажирами був підпалений озброєними людьми. За його словами, семеро людей втекли з травмами та були доставлені до лікарні.

Але двоє жителів, які прибули на місце події та допомогли забрати тіла, сказали Reuters, що автобус був перевантажений, а тіла згоріли до невпізнання. Вони нарахували частини тіл не менше 30 осіб, включаючи жінок та дітей.

За словами мешканців, жителі села потрапили в засідку на дорозі, що сполучає район місцевого самоврядування Сабон Бірні та село Гідан Бава у штаті Борно.

Як повідомляється, минулоріч бойовики вчинили жорстокі напади на жителів сіл та пасажирів, які проїжджали автомагістралями, і викрали сотні школярів з метою отримання викупу на півночі країни. Бандити пересуваються на мотоциклах і ховаються в лісах, де вони часто утримують викрадених жертв в очікуванні викупу.